Девятилетнюю девочку забили до смерти во время ритуала изгнания демонов

Сотрудники правопорядка уже арестовали организатора обряда экзорцизма, а также мать ребенка.

Жительница Шри-Ланки избила до смерти девятилетнюю девочку в ходе проведения древнего ритуала изгнания демонов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "МК", женщину, проводившую обряд, арестовали вместе с матерью погибшего ребенка.

По данным издания, девочка получила множественные травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась в карете скорой помощи.

Согласно официальной версии, родители отвезли ребенка в деревню, расположенную неподалеку от столицы Шри-Ланки Коломбо. Там, в неподготовленных условиях, и начался дикий ритуал.

В ходе обряда экзорцизма проводившая ритуал женщина несколько раз ударила девочку палкой. Ребенок стал кричать от боли – шум быстро привлек внимание соседей, которые и вызвали сотрудников полиции.

New Straits Time уточняет, что жители Шри-Ланки часто обращаются за помощью к разнообразным шарлатанам, самопровозглашенным колдунам и экзорцистам. Недавно в стране разразился скандал из-за министра здравоохранения, которая публично приняла сироп, изготовленный "избранным". Этот напиток должен был дать ей иммунитет от коронавируса. Однако в результате министр заболела COVID-19 и попала в реанимацию.

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