Нигматулин: Надо оперативно реагировать на изменения рынка при определении ставок акцизов

Это очень важный момент - спикер.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что оперативное реагирование на изменение рынка при определении ставок акцизов на табачную продукцию будет способствовать как соблюдению интересов Казахстана, так и выполнению обязательств нашей страны в рамках соответствующего Соглашения ЕАЭС.

Законопроект "О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза" одобрен сегодня на пленарном заседании Мажилиса.

В соответствии с Соглашением с 2024 года страны ЕАЭС должны применять на сигареты индикативную ставку 35 евро за 1 тыс. шт. с правом отклонения на 20% в меньшую или большую сторону.

При этом предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

Вместе с тем, в ходе обсуждения Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин обратил внимание на ситуацию, если произойдет изменение курса национальной валюты по отношению к евро: как это скажется на ставке акциза на сигареты, а также отразится на розничных ценах.

Как пояснил министр национальной экономики Асет Ергалиев, в случае резкого изменения курса каждая из стран-членов ЕАЭС имеет право обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой пересмотреть индикативную ставку акцизов. И решение принимается при достижении полного консенсуса, т.е. когда все члены ЕАЭС будут согласны.

Это очень важный момент. Здесь многое будет зависеть от работников Министерства национальной экономики, а также наших представителей в Евразийской экономической комиссии, от их оперативной реакции на все изменения курса. Необходимо своевременно принимать меры с целью соблюдения как интересов Казахстана, так и обязательств нашей страны в рамках данного Соглашения, - сказал Нурлан Нигматулин.

Законопроект направлен на обеспечение условий для функционирования рынка табачной продукции в рамках ЕАЭС путём гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию. Это позволит сдерживать рост нелегального оборота табачной продукции.

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