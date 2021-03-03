На юге и востоке Казахстана ожидаются сильные осадки

Приложение zakon.kz
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Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра.
В РГП "Казгидромет" предосатвили прогноз погоды на 4-6 марта, сообщает zakon.kz.
Очередной атлантический антициклон, параллельно смещаясь с Северо-Западным циклоном с запада на восток страны, образуют активные фронтальные разделы. С ними пройдут осадки, на юге и востоке страны местами сильные осадки (дождь, снег) и колебание температуры воздуха, - сообщили в ведомстве.
Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра в отдельных регионах с низовой метелью.
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