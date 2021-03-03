Гибель полицейских в ДТП в Щучинске: обвиняемый приговорен к 15 годам

Он также должен выплатить семьям погибших по 10 миллионов тенге.

Виновному в гибели двух полицейских в Щучинске вынесли приговор, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sputnik, суд приговорил виновника трагедии к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также должен выплатить семьям погибших по 10 миллионов тенге.

ДТП произошло в ночное время 15 октября на пересечении улиц Абылай хана и Сейфуллина в Щучинске. Полицейские возвращались с места происшествия, когда на перекрестке в их автомобиль врезался Lexus. Участковые Канат Отарбаев и Канат Хамидуллин от полученных травм скончались на месте ДТП.

Водитель, находившийся за рулем Lexus в момент аварии, ранее был неоднократно судим по статьям 200 и 346 Уголовного кодекса ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения";" Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения") и лишен права управления транспортом до 2022 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!