Пьяный водитель сбил четырех школьниц в Алматинской области 

Назначены необходимые экспертизы.

В Алматинской области пьяный водитель сбил четырех школьниц на обочине дороги, сообщает zakon.kz.

2 марта 2021 года в 18.40 ч. водитель автомашины "УАЗ" 54-летний житель с.Корам, Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, (средняя степень), в селе Корам, следуя по ул.Арзиева в северном направлении, на пересечении с ул. Абая, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине, - сообщили в полиции.

В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Водитель помещен в медицинский вытрезвитель.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Назначены необходимые экспертизы.

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