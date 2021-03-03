В полиции рассказали подробности ДТП с семью погибшими

По факту ДТП ведется досудебное расследование.

В Костанайской области 2 марта лоб в лоб столкнулись два джипа. В результате ДТП погибли семь человек, передает zakon.kz.

Крупная авария произошла на трассе "Костанай-Аулиеколь-Сурган".

По данным полиции, 36-летний житель Туркестанской области, управляя автомобилем Lexus, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, под управлением 63-летнего жителя города Нур-Султан.

В результате ДТП на месте происшествия погибли семь человек (три человека с Lexus и четыре человека с Mitsubishi Pajero).

Внедорожник Lexus направлялся в Нур-Султан из Костаная, Mitsubishi Pajero двигался в сторону города Костанай, - добавили в ведомстве.

По факту ДТП ведется досудебное расследование.

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