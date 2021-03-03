Опубликовано постановление главного санврача Павлодарской области

С 3 марта разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах.

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

С 3 марта разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей до 15 человек в классе.

Также разрешено комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 класс, включительно, по заявлению родителей.

Комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдением социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30 % проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, - говорится в постановлении.

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