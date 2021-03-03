Краснокнижная рысь попала в фотоловушки в Чарыне

Охота на нее запрещена.

Туркестанская рысь, которая является редким видом кошачьих, попала в фотоловушки в Чарынском национальном парке, передает zakon.kz.

Кадры фотоловушки опубликовал глава министерства экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Эти кадры показывают всю красоту нашей дикой природы. Важно сберечь эту уникальность, - написал лава министерства.

Туркестанская рысь - один из трех подвидов рыси в фауне Казахстана, включена в Красную книгу, охота на нее запрещена.

Мирзагалиев напомнил, что 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы.

Этот день призван напомнить всему миру о важности охраны и защиты природы во всем ее многообразии. Наша страна богата представителями дикой флоры и фауны. В Казахстане более 6 000 видов растений и 835 видов позвоночных животных. Лес занимает 13 миллионов гектаров нашей земли. Ежегодно мы участвуем в природоохранной акции "Сайгак", наши инспекторы каждый день, несмотря на погодные условия, борются с браконьерами, вносят неоценимый вклад, - отметил он.

Глава Минэкологии также подчеркнул, охрана природы является нашей приоритетной задачей.

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