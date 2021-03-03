Токаев показал Жапарову МФЦА

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Президентам презентовали ряд разработок финансового центра.
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает zakon.kz.
По информации Акорды, в заключительный день государственного визита Президента Кыргызстана в Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совместно посетили Международный финансовый центр "Астана".
Главы государств ознакомились с деятельностью Международного суда и Арбитражного центра МФЦА, Комитета по регулированию финансовых услуг, Хаба по исламским финансам и бизнесу, Центра зеленых финансов.
Кроме того, лидерам Казахстана и Кыргызстана рассказали о работе Экспат-центра, Биржи МФЦА, Бюро непрерывного профессионального развития и Хаба финансовых технологий.
Вниманию Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова также презентовали ряд разработок финансового центра: систему электронного правосудия e-Justice и мобильное приложение TABYS.
В завершение мероприятия Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов предложил в перспективе открыть филиал МФЦА в Бишкеке, а также представительство Агентства по привлечению инвестиций Кыргызстана – на площадке финцентра.
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