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Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов

Фото: Матч тв 3 марта 2021, 14:59

Ему было было 59 лет.

В Москве скончался спортивный комментатор Юрий Розанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Mash.

Журналисту было 59 лет.

О смерти Розанова сообщил журналист Василий Уткин в своем аккаунте в Twitter.

По информации РИА Новости, в январе 2019 года у Розанова обнаружили рак. В июне комментатор сообщал, что после курса химиотерапии ему стало лучше.

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

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