Разработчики Ashyq считают, что их заказали противники прививок

Если будет запрос, мы можем предоставить статистику и аналитику - Пустовойтенко.

Пользователи за рубежом скачивали приложение и ставили отрицательную оценку, сообщил на брифинге заместитель директора ТОО "Digital innovation and transformation" Виталий Пустовойтенко, передает корреспондент zakon.kz.

В потоке негатива мы видели заказной характер. Когда приложение объявили, люди путали или не так поняли, поднимался вопрос о разделении по цветам, о чипировании. Ряд групп, которые выступают против прививок, были призывы ставить на приложение единицу и будем блокировать. Плюс мы заметили зарубежный траффик, потом мы его ограничивали. Пользователи из-за рубежа скачивали в определенный период времени и ставили отрицательную оценку, - сообщил Пустовойтенко.

По его словам, приложение никаких данных не собирает и это можно легко проверить в настройках, но все делается для того, чтобы дать бизнесу работать.

При этом он добавил, что заказной характер для негативных отзывов мог быть начат из-за противников прививок.

Кому нужно было, сложно сказать. Были призывы, это можно поднять. Если будет запрос, мы можем предоставить статистику и аналитику. Как я уже озвучил, это, наверное противники прививок. Я часто наблюдаю такой подход, если сделать что-то хорошее, то даже если понравится, человек не всегда делает положительные отзывы. Отрицательный отзыв, как правило, ставится всегда. Особенно, если идет такое сплочение каких-то групп по интересам. Это можно наблюдать в Интернете и по отзывам наблюдать, чтобы сносить это приложение, - добавил замдиректора ТОО "Digital innovation and transformation".

Он также ответил, что сегодня у разработчиков нет планов для интеграции этого приложения с базой данных по вакцинации.

Нет. Сейчас нам такая задача не ставилась. И не предполагается. Данное приложение служит для открытия бизнеса по этому алгоритму, по которому мы озвучили, - сказал Виталий Пустовойтенко.

В свою очередь заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Нариман Абильшаиков сообщил, что "пилот" может быть завершен к середине марта, и после этого будут подводиться итоги по работе приложения.

Я думаю, спустя два месяца, это где-то к середине марта можно будет подводить итоги, делать выводы. И самое главное, как я говорил, здесь нам нужен тот продукт, который устроил бы и бизнес, и органы, которые отвечают за санэпидемблагополучие. На сегодня система Ashyq является безальтернативной. Если есть какие-то решения, которые мы могли бы внедрить, чтобы избежать тех фактов, которые мы сегодня обсуждаем, мы готовы это рассмотреть, готовы вынести этот вопрос на межведомственную комиссию, готовы его защищать для того, чтобы наш бизнес вышел из карантина и начал свою работу, - отметил Нариман Абильшаиков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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