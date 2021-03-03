Песков назвал возмутительными заявления США о якобы отравлении Навального

Если у США есть какие-то доводы, то в интересах раскрытия обстоятельств ими необходимо поделиться.

Бездоказательные утверждения США о том, что Алексей Навальный был якобы отравлен российскими спецслужбами, являются возмутительными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Министерство финансов США во вторник сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС ранее во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.

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Как отметил представитель Кремля, "в качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело "берлинского пациента".

При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверное, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами, - сказал Песков.

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