Сбивший четырех школьниц водворен в ИВС

Назначены необходимые экспертизы.

Водитель автомашины "УАЗ", сбивших 4 девочек в селе Корам Алматинской области, водворен в ИВС, сообщает zakon.kz.

2 марта в 18.40 пьяный 54-летний водитель "Уаз", следуя по ул.Арзиева в северном направлении, на пересечении с улицей Абая, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине. В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу, четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой, - отметили в ведомстве.

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В настоящее время водитель находится в изоляторе временного содержания.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Назначены необходимые экспертизы.

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