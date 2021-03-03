Актуальное от Минздрава. Онлайн

Спикером выступает первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

В СЦК проходит пресс-конференция на тему "Об актуальных вопросах МЗ РК", сообщает zakon.kz.

Спикерами выступают:

- первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов;

- вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният;

- заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

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