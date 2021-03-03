Когда начнется прием документов в 1 класс

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Подать заявление можно через egov.kz.
Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа, сообщает zakon.kz.
Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности. Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов, - сообщили в министерстве образования.
Подать заявление можно через egov.kz.Какие документы нужны
Заявление рассматривается 1 рабочий день.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!