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Когда начнется прием документов в 1 класс

Фото: inform.kz 3 марта 2021, 16:46

Подать заявление можно через egov.kz.

Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа, сообщает zakon.kz.

Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности. Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов, - сообщили в министерстве образования.

Подать заявление можно через egov.kz.

Какие документы нужны
  1. заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
  2. копия свидетельства о рождении ребенка;
  3. документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 "Паспорт здоровья ребенка";
  4. документ о состоянии здоровья по форме 063/у;
  5. две фотографии 3х4.

Заявление рассматривается 1 рабочий день.

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