Ученые создадут "цифрового двойника" Земли

Комплексное моделирование системы нашей планеты поможет политикам и ученым подготовиться к будущему.

Новости о замедлении Атлантического течения Гольфстрим или об айсберге, размером с Санкт-Петербург, который недавно откололся от Антарктиды, сильно встревожили научное сообщество, сообщает zakon.kz.

Точно так же как и лесные пожары, охватившие нашу планету в 2020 году, замедление Гольфстрима и таяние арктических ледников скорее всего является следствием изменения климата.

Нынешнее потепление, несмотря на то, что температура на планете неоднократно менялась на протяжении всей ее истории, вызвано антропогенной деятельностью, о чем свидетельствуют результаты многочисленных научных исследований.

Учитывая, что рост числа экстремальных погодных явлений прогнозируется многими климатическими моделями, ученым и мировым лидерам необходимо предпринять эффективные действия в борьбе с последствиями изменения климата. Вот почему международная команда исследователей объединила усилия для создания "цифрового близнеца Земли". Моделирование обеспечит информационную систему для тестирования сценариев с различными вариантами устойчивого развития, - отмечает hi-news.ru.

Зачем нашей планете цифровой двойник?

Воздействие человеческой деятельности на концентрацию парниковых газов в атмосфере, а также воздействие на климатическую систему было задокументировано и объяснено огромным количеством научных публикаций.

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, за последние 20 лет экстремальные погодные явления участились. С 2000 по 2019 год в результате 7348 крупных стихийных бедствий погибло 1,23 миллиона человек. За двадцать лет до этого, для сравнения, произошло 4212 стихийных бедствий, унесших жизни 1,19 млн. Экстремальные природные погодные условия стоили 2,97 триллиона долларов глобальных экономических потерь за последние два десятилетия по сравнению с 1,63 триллиона долларов двумя десятилетиями ранее.

По данным издания, детальная оцифрованная двойная модель Земли разрабатывается, чтобы посмотреть будут ли эффективны различные варианты действий в борьбе с изменением климата, прежде чем применять их в реальном мире.

Создание точной копии Земли позволит значительно сэкономить расходы на проекты, деятельность которых окажется неэффективной.

К 2025 году планируется запустить до пяти цифровых близнецов. Затем данные этих симуляций будут объединены для создания "полного цифрового двойника Земли". Исследователи отмечают, что будущий суперкомпьютер должен быть построен там, где его узлы смогут работать на возобновляемых источниках энергии, иначе он будет производить значительное количество CO2.

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