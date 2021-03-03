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В Акмолинской области ослабили карантинные меры

Фото: bibliotekar.kz 3 марта 2021, 17:39

Однако остаются под запретом массовые и зрелищные мероприятия.

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление от 3 марта 2021 года, которым внес изменений и дополнений в постановление от 24 февраля 2021 года "О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает zakon.kz.

Так, с 1 марта 2021 года разрешено комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы при соблюдении комплектации классов, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно

Также разрешено комбинированное обучение в течение 6 дней для выпускных классов, 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном.

Разрешено со второго семестра обучение для студентов первого курса вузов и колледжей.

Кроме того, разрешается:

  • Движение междугородних автобусных, микроавтобусных переводок
  • Городских нерегулярных перевозок при заполняемости 75% посадочных мест, но не более 15 человек
  • Движение пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общий вагонов
  • Проведение совещаний (заседаний) в очном режиме с соблюдением санэпидтребований
  • Религиозных объектов при соблюдение санэпидтребований
  • Деятельность объектов культуры (проведение репетиций с группами не более 30 человек)
  • Деятельность цветочных магазинов, фотосалонов, библиотек, музеев
  • Деятельность кинотеатров, театров при заполняемости не более 20%, с соблюдении дистанции при рассаживании
  • Деятельность фудкортов при ТРЦ и торговых домах – только на доставку и на вынос
  • Деятельность тренажерных залов, фитнесс-центров, общественных бань, СПА, саун при заполняемости не более 50%.

Остаются под запретом массовые и зрелищные мероприятия. По-прежнему нельзя работать караоке, бильярдным и компьютерным клубам, боулинг-центрам, детским площадкам, кальянным, банкетным залам.

Полностью текст постановления смотрите здесь.

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