В Алматы на Тимирязева образовалась пробка из-за ДТП

В результате ДТП пострадал водитель Subaru Legacy.

В Алматы на улице Тимирязева образовался транспортный коллапс из-за ДТП, передает zakon.kz.

На улице Тимирязева, между улицами Ауэзова и Жарокова автомобиль Subaru Legacy, двигаясь в восточном направлении, заехал на автобусную полосу. Затем поехал по встречному движению и врезался в автобус №56.

В результате ДТП пострадал водитель Subaru Legacy.

На месте ДТП образовался транспортный коллапс. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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