В Алматы на Тимирязева образовалась пробка из-за ДТП

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В результате ДТП пострадал водитель Subaru Legacy.
В Алматы на улице Тимирязева образовался транспортный коллапс из-за ДТП, передает zakon.kz.
На улице Тимирязева, между улицами Ауэзова и Жарокова автомобиль Subaru Legacy, двигаясь в восточном направлении, заехал на автобусную полосу. Затем поехал по встречному движению и врезался в автобус №56.
В результате ДТП пострадал водитель Subaru Legacy.
На месте ДТП образовался транспортный коллапс. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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