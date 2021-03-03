Казахстанцам рекомендовали отметить Наурыз в кругу семьи

Всего в стране подтверждено 214 806 случаев КВИ.

Казахстанцам напомнили о необходимости соблюдать санитарные нормы и отмечать Наурыз в кругу семьи, сообщил на брифинге первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Рекомендуем не проводить большие праздничные мероприятия, а отмечать Наурыз в кругу семьи. Вы помните, что после новогодних праздников у нас был рост заболеваемости КВИ. Призываем помнить об этом и соблюдать санитарные нормы, носить маску и соблюдать социальную дистанцию, — сказал Марат Шоранов.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 214 806 случаев КВИ, выздоровели – 198 726 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!