В Казахстане началась вакцинация педагогов

Вакцинация является добровольной.

В Казахстане продолжается вакцинация населения. На втором этапе прививки начали получать педагоги, 458 из них уже вакцинировались, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в регионы идет поставка второй партии вакцины. Как вы знаете, это 93 тыс. Практически во все регионы вакцина поставлена, но остался только Западный регион. В целом вакцинация медицинских работников продолжается. Вакцинация педагогов началась. На сегодняшнее утро было привито 458 педагогов, - сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов добавил, что вакцинация это дело добровольное, если кто-то из педагогов не захочет вакцинироваться, никто не будет заставлять.

Вакцинация является добровольной. Никаких последствий для граждан Казахстана не будет, - добавил он.

Отметим, на сегодняшний день четыре педагога уже отказались от вакцинации - три из в Костанайской области и один случай в Нур-Султане.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация от коронавируса. Первыми вакцину получили медицинские работники.

С 1 марта прививки начали получать педагоги. В апреле планируется вакцинация студентов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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