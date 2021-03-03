Токаев: Прогресс государств зависит от обеспечения прав женщин

Прекрасная половина Казахстана с каждым годом все активнее включается в общественно-политическую жизнь, участвует в государственном управлении и принятии решений. Это, безусловно, положительная тенденция, - Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам конференции "Меры и инструменты по расширению экономических возможностей женщин", сообщает zakon.kz.

Пост опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали.

В современных реалиях всесторонний прогресс государств во многом зависит от обеспечения прав женщин, создания необходимых условий для полноценной реализации их потенциала.

За годы Независимости мы добились серьезных результатов в этом направлении. Например, в Индексе гендерного развития ООН в 2019 году Казахстан занял 51-е место. В существующей классификации это неплохой показатель.

А в Индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума 2019 года по уровню участия женщин в экономике наша страна расположилась на 37-й позиции среди 153 государств.

Эти и другие общепризнанные мировым сообществом рейтинги наглядно показывают эффективность проводимой политики в данной сфере.

Понятно, что для Казахстана последовательное повышение международных показателей имеет важное значение. Однако это только одна из целей.

Прекрасная половина Казахстана с каждым годом все активнее включается в общественно-политическую жизнь, участвует в государственном управлении и принятии решений. Это, безусловно, положительная тенденция.

Важный шаг в этом направлении мы сделали в прошлом году, когда по моему поручению была законодательно введена гендерная квота в избирательных списках политических партий.

Сложно переоценить вклад женщин в развитие социальной сферы. В условиях пандемии мы вновь убедились в том, какую большую роль вы играете в нашей жизни. Ведь зачастую именно медики, педагоги, социальные работники, находясь на передовой, лицом к лицу сталкиваются со всеми сложностями текущего периода.

Большинство наших женщин успешно совмещает профессиональную и общественную деятельность с высокой миссией хранительниц семейного очага и воспитания подрастающего поколения.

Поддержка материнства и детства, укрепление и развитие семейных традиций – это долгосрочные приоритеты социальной политики государства.

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