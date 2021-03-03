Продавцы алматинской барахолки вышли на митинг, чтобы не допустить ее сноса

Предпринимателям обещают предложить торговые точки на других рынках алматинской барахолки – по льготным условиям.

После того, как алматинский акимат принял решение закрыть рынок "Рахат", работающие там предприниматели вышли на мирный митинг, сообщает zakon.kz.

Как передает Azattyq Rýhy, на акцию вышли более 200 человек. По их словам, они работают здесь больше 20 лет, привозя товары из Китая, а решение городских властей лишит их дохода, и соответственно, уменьшатся налоги в бюджет, которые они платят, как предприниматели.

Свое решение закрыть "Рахат", в акимате объясняют необходимостью построить на этом месте мебельную фабрику.

Кому пришла в голову эта гениальная мысль? Кому это выгодно? Это же нонсенс! Мы куда должны все деться? У всех у нас семьи, кредиты, кто все будет это за нас оплачивать? Мы наняли грузчиков, продавцов, то есть создали дополнительные рабочие места. Мы платим налоги, и почему мы теперь должны страдать? Мы ничего не требуем от государства: ни пособий, ни денег! Мы хотим только одного – чтобы нам дали возможность спокойно работать! индивидуальный предприниматель Ляззат Копербаева

Предпринимателей устраивают условия работы. На этом рынке они платят 21 тысячу тенге за аренду контейнера, в других местах это стоит 65 тысяч тенге и более. Они даже готовы вложить деньги, чтобы здесь построили современный торговый дом. Им важно сохранить свою работу.

В акимате Жетысуского района Алматы сообщили о том, что земля, на которой расположен рынок, принадлежит городу. ТОО "ТКМ", то есть администрация рынка "Рахат", просрочила договор аренды в марте 2018 года, а заявка на продление якобы ими подана не была. Поэтому земельная комиссия и решила передать земельный участок в аренду столичной компании.

Данный земельный участок был передан в аренду другой компании под реализацию инвестпроекта. Сейчас между этими двумя компаниями идут судебные тяжбы. Точку в этом вопросе поставит суд! Арендаторов никто не выселял и гонит отсюда. заместитель акима Жетысуского района Алматы Дамир Акежанов

На месте рынка, расположенного на барахолке, по словам чиновника, планируют построить мебельную фабрику, а предпринимателям предложат торговые точки на других рынках алматинской барахолки – по льготным условиям.

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