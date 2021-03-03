Очередной "Открытый акимат" на селе презентован в Северо-Казахстанской области

Всего, на сегодняшний день в области открыто 16 сервисных акиматов, из которых два на сельском уровне.

С деятельностью центра расположенного в с. Соколовка Кызылжарского района ознакомились заместитель акима области Гани Ныгыметов и руководитель департамента Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин, сообщает zakon.kz.

Во фронт-офисе осуществляют свою работу специалисты аппарата акима Соколовского сельского округа, в том числе по рассмотрению обращений граждан, земельным вопросам, военному учетному столу, вопросам занятости. Для лиц имеющих подсобное хозяйство свои услуги оказывает ветеринарный врач, а также оформлена зона самообслуживания.

Всего оказывается 19 различных видов государственных услуг. Население подобный формат работы считает удобным, так как все секторы находятся в одном помещении. Также мною на ежедневной основе проводятся личные приемы граждан. Все это сделано для того, чтобы людям было комфортно в одном месте получать консультации и услуги, не тратя много времени. аким сельского округа Аскер Сеитов

Руководитель антикоррупционного ведомства отметил, что благодаря трансформации, направленной на взаимодействие с населением, услуги оказываемые акиматом станут прозрачнее, что будет способствовать искоренению бытовой коррупции.

Для села я считаю, созданы хорошие условия, особенно для людей преклонного возраста, которые могут получать необходимые госуслуги не бегая по этажам. Отрадно что и сам аким округа перевел свой кабинет в формат "open space", это производит положительное впечатление и повышает уровень доверия населения. Полностью исключены пути неформального контакта. Необходимо помнить, что "открытый акимат" является первой линией взаимодействия населения с органами власти, от этого и будет зависеть оценка деятельности госаппарата в целом. Ернар Баянгазин

Всего, на сегодняшний день в области открыто 16 сервисных акиматов, из которых два на сельском уровне.

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