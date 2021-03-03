Принятые меры помогли в четыре раза снизить смертность от КВИ - Ажар Гиният

Занятость инфекционных коек сегодня не превышает 25%, - вице-министр здравоохранения РК.

Своевременно предпринятые Правительством Казахстана беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией дали положительный эффект. Об этом сегодня в ходе брифинга на площадке СЦК заявила вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, сообщает zakon.kz.

Вице-министр назвала ряд предпринятых мер, которые позволили достигнуть положительных результатов в борьбе с КВИ.

Так, по поручению Президента страны, Министерством здравоохранения в рамках своей компетенции был создан дополнительный фонд инфекционных коек, обеспечено оснащение медицинским оборудованием инфекционных стационаров, создан двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий, проведены учебные вебинары по актуальным темам профилактики, диагностики и лечения КВИ, а также разработан клинический протокол и методические рекомендации диагностики и лечения КВИ.

На базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организованы мобильные бригады, Call-центры, консультативные группы с участием профильных специалистов.

К сожалению, были безвозвратные потери среди населения. Но в целом, принятые меры дали положительный эффект и помогли в четыре раза снизить смертность от КВИ. Занятость инфекционных коек сегодня не превышает 25%. вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Вместе с тем, люди продолжают заболевать. Ажар Гиният попросила не пренебрегать мерами безопасности и рекомендовала соблюдать правила санитарной гигиены: часто мыть руки и обрабатывать специальными антисептическими средствами, стараться держать в чистоте помещение, делать влажную уборку и периодически проветривать его, носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании, стараться не использовать общие бытовые предметы.

Хочу обратить внимание наших граждан, если вы почувствовали себя плохо, в первую очередь оставайтесь дома, предупредите руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной инфекции, изолируйтесь от других членов семьи, позвоните в поликлинику, отправьте смс своему участковому врачу и сообщите о наличии у Вас симптомов. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Периодически проходите профилактические осмотры и придерживайтесь рекомендации врачей, - обратилась Ажар Гиният к казахстанцам.

Помимо мер борьбы с коронавирусной инфекцией, Министерством здравоохранения принимаются другие меры по снижению смертности от других заболеваний. Особая роль при этом отводится ПМСП, на уровне которой сегодня оказывают услуги более 7 тыс. медорганизаций, в том числе 2991 медицинских пункта, 836 фельдшерско-акушерских пункта, 1379 врачебных амбулаторий и 2182 поликлиники, и где работает порядка 10 тыс. врачей и 28 тыс. средних медицинских работников, в том числе 47% в сельской местности.

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