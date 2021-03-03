В Минфине уточнили, кого коснется налог на мобильные переводы

Физические лица не облагаются налогом при покупках или переводах. К примеру, родительская помощь студенту, финансовая помощь близким и другие переводы между физическими лицами не являются объектом налогообложения.

Фискализация мобильных переводов, используемых в предпринимательской деятельности, не является новым видом налога, - уточнили в Министерстве финансов Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Таким образом они ответили члену фракции ДПК "Ак жол" Максату Раманкулову, который считает, что нельзя облагать налогом мобильные переводы.

Речь идет лишь о корректном отражении доходов, своевременной выдаче фискальных чеков за реализованные товары, работы и услуги. Что касается средств физических лиц, они не облагаются налогом при покупках или переводах. К примеру, родительская помощь студенту, финансовая помощь близким и другие переводы между физическими лицами не являются объектом налогообложения.

Органами государственных доходов совместно с банками второго уровня, бизнес-сообществом вырабатываются механизмы по разделению мобильных (мгновенных) переводов, используемых в личных целях и в предпринимательской деятельности.

Отрадно, что все больше предпринимателей стали с пониманием относиться к ведению бизнеса прозрачно. Только с начала текущего года более 20 тыс. субъектов перешли на банковский продукт, предназначенный для предпринимательской деятельности, где используется отдельный счет. пресс-служба министерства финансов РК

В целом, на сегодняшний день порядка 1,2 млн. субъектов микро-малого бизнеса освобождены от уплаты налога с дохода до 2023 года.

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