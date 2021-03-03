Пропавшую в Актау девушку нашли погибшей

По факту начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства.

В Актау нашли тело пропавшей девушки, сообщает zakon.kz.

Как передает inaktau.kz, информация о пропавшей девушке недавно появилась в соцсетях.

В рассылке говорится, что она ушла из дома в 11-м микрорайоне вечером 23 февраля, села в такси и направилась на набережную. С тех пор она не выходила на связь с родственниками.

На набережной нашли ее личные вещи: куртку, кофту, бейсболку и мобильный телефон, - говорится в рассылке.

Мать обратилась в полицию 25 февраля. В тот же день стражи порядка обнаружила тело девушки в 4 "А" микрорайоне, около Скальной тропы. Признаки насильственной смерти. на теле отсутствовали.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Расследование продолжается. пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области

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