Токаев взял на контроль расследование о наезде на девочек в Алматинской области

Пострадавшим девочкам и их родителям будет оказана помощь.

Касым-Жомарт Токаев взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области, где пьяный водитель наехал на четырех маленьких девочек, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Две из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Главой государства дано поручение провести всесторонне расследование данного происшествия для привлечения к ответственности водителя в соответствии с законом. Пострадавшим девочкам и их родителям будет оказана помощь.

Накануне вечером 54-летний водитель "УАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, наехал на четырех девочек. Водителя отправили в медицинский вытрезвитель, а девочек в больницу.

Начато расследование по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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