Перевозившую пациентов скорую протаранил грузовик в Алматы

Все участники аварии госпитализированы.

Серьезная авария с участием автомобиля скорой произошла в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль скорой помощи двигался по улице Момышулы в северном направлении. Карета перевозила пациентов – маму с ребенком.

С включенными проблесковыми маячками автомобиль выехал на пересечение с улицей Монке би. В этот момент ее протаранил, двигавшийся на зеленый свет, грузовик Mazda Titan, двигавшийся по Монке би в восточном направлении.

Скорую закрутило, она повторно ударилась о Mazda, вылетела на "островок безопасности".

В ДТП пострадали все ее участники. Фельдшера скорой и ее водителя госпитализировали прибывшие коллеги. Перевозимых пациентов также забрали. Вслед за ними, госпитализировали водителя и пассажира Mazda Titan.

Проезжавший мимо автомобиль LADA Granta, притормозивший, чтобы пропустить скорую, засыпало осколками разбитых машин.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

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