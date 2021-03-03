Главный санврач Нур-Султана опубликовала новое постановление

Сохраняется запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена. Исключение сделано для объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq".

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписал новое постановление о карантине в столице, сообщает zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, сохраняется запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов, бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и т.д.

Исключение сделано для объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq".

Для входа на объекты предпринимательства участвующих проекте, необходимо использовать мобильное приложение "Ashyq", которое доступно для скачивания в App Store и Play Market.

На объектах предпринимательства участвующих в пилоте руководству Нур-Султана предписано обеспечить применение следующих критериев ограничения работы социально-экономических объектов:

с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

Допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

"зеленый" статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

"синий" статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

"желтый" статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

"красный" статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

Не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19).

При выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19), будут проиинформированы территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Студенты первых курсов ВУЗов и колледжей будут учится в штатном режиме. При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжи, необходимо обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры продолжат работу при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме.

Аттракционы на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, будут работать с 10:00 до 22:00.

Театры, аниматрониксы, океанариумы будут работать в будние дни с 10:00 до 22:00. В выходные дни с 10:00 до 20:00.

Закрытые пляжи и аквапарки будут работать в будние и субботние дни в штатном режиме.

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения будут работать при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 50 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 00:00.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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