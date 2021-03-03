Главный санврач Нур-Султана опубликовала новое постановление

Приложение zakon.kz
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Сохраняется запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена. Исключение сделано для объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq".
Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписал новое постановление о карантине в столице, сообщает zakon.kz.
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
Кроме того, сохраняется запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов, бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и т.д.
Исключение сделано для объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq".
Для входа на объекты предпринимательства участвующих проекте, необходимо использовать мобильное приложение "Ashyq", которое доступно для скачивания в App Store и Play Market.
На объектах предпринимательства участвующих в пилоте руководству Нур-Султана предписано обеспечить применение следующих критериев ограничения работы социально-экономических объектов:
Допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:
При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;
Не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19).
При выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19), будут проиинформированы территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Студенты первых курсов ВУЗов и колледжей будут учится в штатном режиме. При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжи, необходимо обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода.
Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры продолжат работу при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме.
Аттракционы на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, будут работать с 10:00 до 22:00.
Театры, аниматрониксы, океанариумы будут работать в будние дни с 10:00 до 22:00. В выходные дни с 10:00 до 20:00.
Закрытые пляжи и аквапарки будут работать в будние и субботние дни в штатном режиме.
Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения будут работать при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 50 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 00:00.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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