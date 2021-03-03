США пообещали больше не свергать режимы для продвижения демократии

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что это не работает.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором рассказал, что США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой, сообщает zakon.kz.

Блинкен считает, что это не работает. Также он отметил, что администрация Байдена считает своим главным геополитическим соперником в XXI веке КНР, а взаимодействие с РФ относит к "серьезным вызовам".

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