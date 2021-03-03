Астана или Нур-Султан? Жительница столицы раскусила телефонного мошенника

Мошенник пытался узнать данные карточки женщины, но погорел на такой "мелочи", как география.

В казахстанских мессенджерах распространятся запись разговора женщины с "представителем банка", который не знал, что Нур-Султан и Астана – это один и тот же город, сообщает zakon.kz.

Мошенник явно пытался узнать данные карточки женщины, но погорел на такой "мелочи", как география.

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"Представитель банка" при этом удивился, что женщина зарегистрирована в Астане. А когда она, не без язвительности в голосе, напомнила, что это один и тот же город, то на том конце трубки возникла долгая пауза. Потом мошенник признался, что не знал, что это один и тот же город.

Женщина попросила его еще раз представиться, после чего "банковский работник" положил трубку.

В пресс-службе ДП Нур-Султана заинтересовались таким ловким молодым человеком и пообещали разобраться в произошедшем.

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