Полицейского из Балхаша, изнасиловавшего несовершеннолетнюю, приговорили к 14 годам

После поданного родителями заявления, полицейский прибежал к матери, стоял на коленях и умолял забрать заявление, ссылаясь на большую светлую любовь к ее дочери.

Полицейского, изнасиловавшего в прошлом году 13-летнюю девочку в городе Балхаш, приговорили к 14 годам тюремного заключения, сообщает zakon.kz.

Сотрудник полиции был перехвачен коллегами при попытки уехать за пределы региона, передает портал Мой город.

Летом 2020 года сотрудник полиции обратился к матери 14-летней девочки. Он сказал, что у них на даче растет конопля и ее реализуют. После чего попросил номер дочери, которая находилась на даче, чтобы расспросить у нее про местных мальчиков.

Затем полицейский написал подростку, что у него есть информация о том, что у нее на даче курят анашу. Он пригрозил тем, что папу подростка за этот могут посадить на 10 лет и потребовал встречи, чтобы подписать какие-то документы.

При встрече он запугал девочку, под диктовку заставил написать бредовое признание, что якобы она с друзьями употребляла анашу. А когда получил документ, то потребовал от нее секса за то, что ничего не скажет родителям.

Полиция поначалу отказалась заводить дело после поданного родителями девочки заявления, а просто уволила того из органов.

После этого полицейский прибежал к матери, стоял на коленях и умолял забрать заявление, ссылаясь на большую светлую любовь к ее дочери.

2 марта текущего года суд приговорил его к 14-ти годам лишения свободы и компенсации морального ущерба в 5 миллионов тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!