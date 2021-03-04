Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Швеции

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Полицейские ранили преступника во время задержания.
В городе Ветланда (Швеция) 20-летний мужчина напал с ножом на прохожих, сообщает zakon.kz.
Полицейские ранили преступника во время задержания. Правоохранители не исключают версию теракта, передает Vetlanda Posten.
Некоторые пострадавшие от его действий также доставлены в больницу, к счастью, их ранения легкие.
Мотив нападавшего пока не ясен, парень находится под присмотром правоохранителей, допросить его им пока не удалось. В район стянуты дополнительные силы, полиция ищет свидетелей преступления.
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