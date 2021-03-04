Илон Маск создаст новый город в Техасе

Судья округа Кэмэрон Эдди Тревино, представитель компании уже сделал запрос о возможности переименования Бока-Чика в Starbase, но, по его словам, одним твитом это не делается.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск планирует создать новый город в штате Техас, сообщает zakon.kz.

Создаем город Старбейз (Starbase) в Техасе, - написал Маск в Twitter.

Предприниматель рассказал, что у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, здесь SpaceX ведет разработку прототипа космического корабля Starship для полетов на Луна и Марс.

Судья округа Кэмэрон Эдди Тревино, представитель компании уже сделал запрос о возможности переименования Бока-Чика в Starbase, но, по его словам, одним твитом это не делается.

Илон Маск переехал в конце прошлого года в Техас из Калифорнии, где жил 20 лет. По его словам, Кремниевая долина стала слишком "самодовольной".

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