Пьяная женщина-водитель повредила три машины в Алматы и вступила в перепалку с полицией

При столкновении ее пятилетняя дочь получила травму.

Нетрезвая женщина водитель спровоцировала ДТП в микрорайоне "Таугуль" города Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Водитель за рулем автомобиля Лада Гранта, вместе с подругой и дочкой 2015 года рождения, ехала в магазин.

По пути врезалась в припаркованную Toyota RAV4. Toyota по инерции врезалась в стоящи позади нее автомобиль Мерседес E-Class.

Женщина сдала назад и продолжила движение. Закупилась в магазине и поехала обратно.

Двигаясь по улице Сулейменова, женщина снова сталкивается с автомобилем, на этот раз, с Mitsubishi Pajero и снова пытается скрыться, но это нарушение произошло точно напротив модульного полицейского поста, на глазах стража порядка, который сразу же бросился за машиной в погоню, пусть и пешком. Впрочем, пытаясь от него скрыться, женщина свернула за ближайший угол, где оказался тупик. Полицейский задержал водителя и вызвал на место происшествия оперативную группу. И сразу же сотрудников спецбатальона, так как женщина активно возмущалась происходящим, кроме того, ее пыталась отбить подруга. От обеих женщин исходил устойчивый запах алкоголя.

Водителя доставили на медицинское освидетельствование, выяснили телефон отца девочки, чтобы он ее забрал. Попутно выяснилось, что при столкновении пятилетняя дочь получила травму, на которую любительницы ночных приключений, не обратили внимания.

Прибывший отец увез дочь в больницу.

Водитель Mitsubishi Pajero осмотрев повреждение, сказал, что оно незначительное и он не будет предъявлять иск. После чего уехал.

Медики подтвердили, что женщина находится в состоянии "среднего опьянения". Все подробности аварии выясняют сотрудники полиции.

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