"Скопинский маньяк" поехал не домой, а в Москву на ток-шоу

Тем самым он нарушил условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это маньяку грозит штраф.

Отсидевший 17 лет в саратовской колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, после освобождения поехал не в свой родной город в Рязанской области, а в Москву, сообщает zakon.kz.

Телеканал 360° передает, что бывшего заключенного пригласили на съемку ток-шоу.

Тем самым он нарушил условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это маньяку грозит штраф.

Адвокат Игорь Ким сообщил, что при выходе из колонии Мохову предписывали прибыть к месту жительства к определенному сроку.

Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице, в самой гуще событий, на ток-шоу, — заявил адвокат.

Эта причина не может быть уважительной для нарушения административного надзора. Как только Мохов окажется в Скопине, ему придется срочно встать на учет в МВД.

Мохов работал слесарем в городе Скопин на одном из заводов и считался одним из лучших специалистов. На своём дачном участке под гаражом маньяк оборудовал подземную тюрьму. В 2000 году преступник похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в специальном бункере четыре года. 4 мая 2004 года маньяка арестовали. 30 августа 2005 года Скопинский городской суд приговорил Мохова к 17 годам тюремного заключения.

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