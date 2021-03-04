Трамп намерен баллотироваться на президентский пост в 2024 году

Ранее Дональд Трамп появился на публике и выступил с речью. Он отметил, что Америка при Джо Байдене оказалась на последнем месте.

Бывший президент США Дональд Трамп вновь собирается баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, сообщает zakon.kz.

По данным агентства Bloomberg, своим кандидатом в вице-президенты он выберет кого-то иного, нежели Майкла Пенса.

По сведениям агентства, Трамп, в частности, допускает возможность назвать "напарницей" по гонке губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

В материале приводятся слова источника, который полагает, что Пенс и сам, вероятно, не пожелает снова быть кандидатом в вице-президенты США.

Ранее Дональд Трамп появился на публике и выступил с речью. Он отметил, что Америка при Джо Байдене оказалась на последнем месте. Экс-президент вновь назвал прошедшие выборы нечестными.

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