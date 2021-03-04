Прототип космического корабля Илона Маска взорвался после приземления

Корабль в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км, а потом спустился на площадку.

Прототип корабля Starship взорвался через несколько минут после приземления на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляция велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

Корабль в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Видно было, что часть корпуса охвачена пламенем. Спустя несколько минут после этого корабль взорвался.

Ранее в среду попытка запуска была отменена в экстренном порядке уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск уточнил, что причиной этого стали неверные настройки, касающиеся тяги двигателей.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

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