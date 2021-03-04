Названа самая привлекательная для трудовой миграции страна

Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов.

Самой привлекательной для трудовых мигрантов страной по итогам 2020 года стала Канада, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США, – отметили авторы исследования BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального".

Кроме того, в топ-10 вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.

При этом интерес к переезду в другую страну ради работы снизился, свидетельствуют результаты опроса. Так, из 209 тысяч участников из 190 стран к переезду готовы около 50%, при этом в 2014 и 2018 годах этот показатель составил 64% и 57% соответственно.

В минувшем году трудовые мигранты сочли более привлекательными те страны, которые показали себя луче других в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

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