В Казахстане выявили более 215 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 215 610 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25312(+84),

в городе Алматы - 25401(+121),

в ВКО - 22177(+34),

в Атырауской области - 17261(+21),

в Павлодарской области - 17854(+81),

в Карагандинской области - 15560(+54),

в Акмолинской области - 13853(+51),

в ЗКО – 13190(+72),

в СКО - 12449(+39),

в Костанайской области - 12558(+61),

в Алматинской области - 11029(+64),

в городе Шымкент - 6235(+52),

в Жамбылской области - 5985(+15),

в Туркестанской области - 4306(+12),

в Мангистауской области - 4253(+10),

в Актюбинской области - 4308(+23),

в Кызылординской области - 3879(+10).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 85,

в городе Алматы - 192,

в Акмолинской области - 72,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 78,

в Атырауской области - 20,

в ВКО - 29,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 44,

в Карагандинской области - 41,

в Костанайской области - 90,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 74,

в СКО - 105,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 199 600 человек от COVID-19.

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