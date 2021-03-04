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В Казахстане выявили более 215 тысяч случаев коронавируса

Фото: zakon.kz. 4 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 215 610 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25312(+84),
  • в городе Алматы - 25401(+121),
  • в ВКО - 22177(+34),
  • в Атырауской области - 17261(+21),
  • в Павлодарской области - 17854(+81),
  • в Карагандинской области - 15560(+54),
  • в Акмолинской области - 13853(+51),
  • в ЗКО – 13190(+72),
  • в СКО - 12449(+39),
  • в Костанайской области - 12558(+61),
  • в Алматинской области - 11029(+64),
  • в городе Шымкент - 6235(+52),
  • в Жамбылской области - 5985(+15),
  • в Туркестанской области - 4306(+12),
  • в Мангистауской области - 4253(+10),
  • в Актюбинской области - 4308(+23),
  • в Кызылординской области - 3879(+10).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 85,
  • в городе Алматы - 192,
  • в Акмолинской области - 72,
  • в Актюбинской области - 17,
  • в Алматинской области - 78,
  • в Атырауской области - 20,
  • в ВКО - 29,
  • в Жамбылской области - 8,
  • в ЗКО - 44,
  • в Карагандинской области - 41,
  • в Костанайской области - 90,
  • в Кызылординской области - 9,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 74,
  • в СКО - 105,
  • в Туркестанской области - 8.
  • Всего в стране выздоровели – 199 600 человек от COVID-19.

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