В Казахстане выявили более 215 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 215 610 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25312(+84),
- в городе Алматы - 25401(+121),
- в ВКО - 22177(+34),
- в Атырауской области - 17261(+21),
- в Павлодарской области - 17854(+81),
- в Карагандинской области - 15560(+54),
- в Акмолинской области - 13853(+51),
- в ЗКО – 13190(+72),
- в СКО - 12449(+39),
- в Костанайской области - 12558(+61),
- в Алматинской области - 11029(+64),
- в городе Шымкент - 6235(+52),
- в Жамбылской области - 5985(+15),
- в Туркестанской области - 4306(+12),
- в Мангистауской области - 4253(+10),
- в Актюбинской области - 4308(+23),
- в Кызылординской области - 3879(+10).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 85,
- в городе Алматы - 192,
- в Акмолинской области - 72,
- в Актюбинской области - 17,
- в Алматинской области - 78,
- в Атырауской области - 20,
- в ВКО - 29,
- в Жамбылской области - 8,
- в ЗКО - 44,
- в Карагандинской области - 41,
- в Костанайской области - 90,
- в Кызылординской области - 9,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 74,
- в СКО - 105,
- в Туркестанской области - 8.
- Всего в стране выздоровели – 199 600 человек от COVID-19.
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