США: Россия играет дестабилизирующую роль на международной арене

США назвали КНР и Россию угрозами в стратегии нацбезопасности.

США назвали Россию и Китай главными угрозами для страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в переходных положениях стратегии нацбезопасности.

Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене, - говорится в положениях стратегии, которые распространил Белый дом.

В то же время Китай в тексте называют основным потенциальным противником и единственным конкурентом, который может бросить серьезный вызов существующей стабильной и открытой международной системе. Так, по мнению Штатов, Пекин становится все более уверенным в своих силах.

Отмечается, что Россия и Китай инвестировали значительные усилия в сдерживание преимуществ США и то, чтобы не позволить Вашингтону защищать свои интересы и союзников на международной арене.

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