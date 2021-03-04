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Скончался председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов

Фото: пресс-служба агентства 4 марта 2021, 08:48

Причиной смерти стал коронавирус.

От коронавирусной инфекции скончался председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов, передает zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО Нурлан Жахин.

Пусть душа его обретет мир. Он был несгибаемой и патриотичной личностью. Сегодня от COVID-да скончался общественный активист, председатель Первого антикоррупционного медиа-центра, председатель республиканского совета "Адалдық алаңы" и наш друг Толеген Байгулов, - написал Нурлан Жахин на своей странице в facebook.

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