Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

"Симпсонов" продлят на два сезона

Фото: avatars.mds 4 марта 2021, 09:41

"Симпсоны" являются самым длинным мультсериалом.

Мультсериал "Симпсоны" продлен на 33-й и 34-й сезоны, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", создатель сериала Мэтт Грейнинг пообещал зрителям много больших сюрпризов.

Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения, - рассказал он.

По завершении 34 сезона, выход которого намечен на 2023 год, в мультсериале будет 757 эпизодов. Юбилейный 700-й эпизод выйдет в эфир 21 марта 2021 года.

"Симпсоны" являются самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения, который непрерывно выходит с 1989 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Казахстанцам ограничат посещение Большого Алматинского ущелья
Гороскоп для всех знаков зодиакального круга на март 2021