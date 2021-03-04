"Симпсонов" продлят на два сезона

"Симпсоны" являются самым длинным мультсериалом.

Мультсериал "Симпсоны" продлен на 33-й и 34-й сезоны, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", создатель сериала Мэтт Грейнинг пообещал зрителям много больших сюрпризов.

Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения, - рассказал он.

По завершении 34 сезона, выход которого намечен на 2023 год, в мультсериале будет 757 эпизодов. Юбилейный 700-й эпизод выйдет в эфир 21 марта 2021 года.

"Симпсоны" являются самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения, который непрерывно выходит с 1989 года.

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