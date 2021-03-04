Во Вьетнаме курьер поймал выпавшую с 12-го этажа девочку

Мужчина молниеносно оценил ситуацию.

Курьер службы доставки из вьетнамского Ханоя поймал ребенка, который выпал с 12 этажа, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Звезда", страшную сцену на балконе многоэтажки запечатлели жители соседних домов - 2-летняя девочка перелезла через перила и повисла на огромной высоте. Люди кричали и звали на помощь, но ребенок сорвался.

Находившийся неподалеку курьер доставки Нгуен Нгок Ман молниеносно оценил ситуацию, забрался на козырек первого этажа и вытянул руки.

Я выскочил из машины, перелез через забор и залез на крышу - как оказалось, выбрал удачное место, она упала прямо мне в руки. Под нами проломилась крыша. Я прижал ребенка к себе, она все-таки сильно пострадала. Да и я сам был в шоке. В те секунды думал только о том, чтобы поймать ее, больше ни о чем, - поделился мужчина с прессой.

А в Москве мужчина в Москве упал с высоты 18 этажа и выжил.

По данным "Известий", инцидент произошел в многоэтажном жилом доме на Беломорской улице. Мужчина упал в сугроб, что и спасло его жизнь. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

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