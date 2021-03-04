Кадыров обратился в ФБР: "Повар Путина" у меня

Только фальшивки не присылайте, проверю.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в ФБР с информацией о местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! - отметил Кадыров.

Глава Чеченской республики уточнил, что возьмет вознаграждение только наличными.

Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием - возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте - не смогу забрать, - добавил он.

Кадыров попросил не присылать фальшивки.

Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю, - заключил он.

2 марта власти США объявили о готовности выплатить $250 тыс. за информацию, которая поможет арестовать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, больше известного на Западе, как "повар Путина". Сам предприниматель назвал это очередным "шоу".

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