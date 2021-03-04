В Нур-Султане демонтируют 133 паркомата

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора могут быть поданы в течение одного месяца.

Суд обязал компанию "Парковочное пространство Астаны" демонтировать 133 паркомата, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "КТК", истцом выступило управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, ответчиком ‒ товарищество с ограниченной ответственностью "Парковочное пространство Астаны".

Исковое заявление о расторжении договора на создание, эксплуатацию и управление платным парковочным пространством города за № 1 от 07 ноября 2018 года и обязательстве обеспечить производство работ по демонтажу паркоматов удовлетворить. Обязать ТОО "Парковочное пространство Астаны" произвести работы по демонтажу 133 паркоматов в городе Нур-Султане, ‒ указано в решении специализированного межрайонного экономического суда города.

Указано, что к доводам представителя ответчика суд относится критически, поскольку ответчик был не вправе осуществлять взимание оплаты за парковку в местах, не входящих в зону бульвара Нуржол, без утвержденного постановления местного исполнительного органа.

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора могут быть поданы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

В компании "Парковочное пространство Астаны" прокомментировали обвинения в незаконном взимания платы за парковку в столице. Глава компании заявлял, что городская администрация получила все денежные выплаты и налоги от компании в рамках соглашения государственно-частного партнерства.

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