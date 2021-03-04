Bloomberg: Рост цен на продукты может спровоцировать протесты в России

По словам Пескова, доходы упали во всех странах мира.

28 февраля агентство Bloomberg включило Россию в топ-пять "горячих точек", где рост цен на продукты "вызывает особенное беспокойство" и может спровоцировать недовольство населения, сообщает zakon.kz.

По информации Bloomberg, на фоне пандемии мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. Из-за всплеска спроса со стороны Китая, сбоев в цепочках поставок и плохой погоды подорожали все продукты, от сои до пальмового масла. В богатых странах покупателям в худшем случае придется выбирать другие бренды. В самых бедных — решать, отправлять ли ребенка на заработки вместо школы. Но максимального резонанса стоит ждать в странах среднего уровня достатка: Индии, Бразилии, Турции, Нигерии и России.

Россияне еще помнят "уроки истории", полученные в 90-е в магазинах с пустыми полками, и рост цен может вызвать недовольство в обществе, особенно на фоне общего снижения популярности Владимира Путина и недавних протестов. Искусственные ограничения вроде квот на экспорт зерна и фиксированных цен на сахар, подсолнечное масло и другие востребованные продукты могут подтолкнуть инфляцию.

Как сообщили в Министерстве экономического развития, аналитика Bloomberg носит "спекулятивный" характер.

Министерство вместе с Росстатом и Федеральной налоговой службой внимательно следят за ценами.

В Кремле "с публикацией не согласны" и верят "другим данным", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, доходы упали во всех странах мира, и в России ситуация не хуже, чем за границей.

Большинство экономистов назвали оценку Bloomberg излишне драматичной, а рост цен на продовольствие в России — ожидаемым и некритичным.

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