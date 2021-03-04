США дали России "шанс" избежать новых санкций из-за Навального

Россия должна задекларировать и уничтожить необъявленную программу химического оружия.

США назвали условия для России избежать новых санкций - необходимо задекларировать и уничтожить химическое оружие, сообщает zakon.kz.

Об этом заявили РБК в Госдепартаменте США.

В соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act) России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за отравления Алексея Навального, избежать его возможно только в случае принятия на себя обязательства больше не применять химическое оружие.

Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением, — говорится в ответе представителя Госдепартамента США.

В 2017 году Россия уже объявляла, что ликвидация химического оружия завершена. Однако Госдепартамент считает, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химоружия и имеет запасы отравляющих веществ.

Требования закона CBW ясны. У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах для проверки выполнения этого обязательства, — указал представитель Госдепа.

Он напомнил, что после покушения в 2018 году на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" Соединенные Штаты наложили два раунда санкций против России по закону CBW. Москва тогда не ответила на требования американского закона 1991 года.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новые санкции США враждебным антироссийским выпадом.

Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" А.Навального некими "боевыми химикатами". Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела, — заявила она.

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