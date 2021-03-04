Турция догоняет Россию по объему переводов из Казахстана

Замыкает тройку лидеров Кыргызстан.

По переводам, полученным из РК, Турция уверенно выходит в плюс и уже догоняет лидировавшую ранее с большим отрывом Россию, передает zakon.kz.

Объем средств, отправленных из РК за рубеж через системы международных денежных переводов (СДП), в январе текущего года составил 54,5 млрд тг — сразу на 37,1% больше, чем в январе прошлого года, сообщает ranking.kz.

По объему полученных из Казахстана денежных переводов через СДП традиционно лидирует Россия, куда в январе отправили 13 млрд тг — на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Следом идет Турция, куда было отправлено 12,4 млрд тг — почти в 2 раза больше по сравнению с январем 2020 года. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан: 10,5 млрд тг — на 75,1% больше, чем в прошлом году. Значительный объем денег перевели также в Узбекистан: 8,9 млрд тг, рост за год — на 45,9, - отмечают аналитики.

Как отмечается, удельный вес России как главной страны — получателя денежных переводов из РК сокращается четвертый год.

Так, в январе 2017-го доля России по переводам из РК составляла 46,6%, год назад — 32,8%, но уже к январю 2021-го сократилась до всего 23,9%.

Доля Турции, наоборот, только за последний год увеличилась с 15,9% до 22,7%, а 5 лет назад она и вовсе составляла лишь 3,4%. За последний год также выросли доли Кыргызстана (с 15,1% до 19,3%) и Узбекистана (с 15,3% до 16,3%). На другие страны пришлось 17,9% (годом ранее — 20,9%).

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