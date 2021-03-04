Сенаторы предложили выплачивать жилищные пособия семьям погибших полицейских

Сейчас сотрудникам ОВД выплачивают компенсацию за аренду жилища, не позволяющую приобрести жилье в собственность.

Семьи полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей либо получивших увечья, теперь будут продолжать получать жилищные выплаты. Сенаторы внесли такую поправку в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел" и вернули его в Мажилис, передает корреспондент zakon.kz.

Положение законопроекта предусматривает переход на новую систему обеспечения жильем некоторых сотрудников органов внутренних дел. Предусматривает осуществление ежемесячных жилищных выплат. Сейчас сотрудникам ОВД выплачивают компенсацию за аренду жилища, не позволяющую приобрести жилье в собственность. Принятие законопроекта позволит использовать эти средства как на оплату аренды, так и на приобретение жилья в собственность в рамках ипотечных программ, в том числе с рассрочкой платежей, оплаты аренды жилища с последующим выкупом, - объяснил депутат Сергей Ершов.

По его словам, законопроектом не урегулированы вопросы выплат в случае гибели или смерти, получения увечья, ранения, травмы, контузии сотрудников ОВД. Указанное упущение вызовет неблагоприятные социальные последствия, а члены семьи таких сотрудников лишатся возможности исполнять обязательства по ипотечному кредиту и фактически останутся социально незащищенными.

В целом основной задачей законопроекта, как отметил министр по ЧС Юрий Ильин, является законодательное закрепление мер для повышение эффективности действующей системы обеспечения промышленной безопасности путем введения аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб, повышения уровня производственного контроля, своевременного обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, разграничения полномочий государственных органов в данной сфере, а также усиления мер государственного надзора.

Ожидаемыми результатами законопроекта станет совершенствование системы обеспечения промышленной безопасности, привлечение инвестиций в экономику путем создания и функционирования особых индустриальных зон, развитие туристской и рекреационной деятельности на участках государственных национальных природных парков, рост промыслового рыболовства и увеличение числа рыбоводных хозяйств, дальнейшее распространение энерго- и ресурсосбережения, а также реализация сотрудниками органов внутренних дел права на жилище.

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